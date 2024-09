Milano Fashion Week show collettivo con i talenti di Keqiao

La creatività di Keqiao è tornata sotto i riflettori di Milano. Il distretto cinese della città di Shaoxing

situato nella provincia di Zhejiang ha portato quattro dei suoi talenti nel capoluogo lombardo in

occasione della Milano Fashion Week® Women’s Collection, con un collective runway show inserito

nella sezione eventi del calendario ufficiale di Camera Nazionale della Moda Italiana. Un progetto

che rappresenta un importante come back, dopo la prima mostra-evento “Keqiao The Excellence

exhibition sustained for a better future”, tenutasi a Palazzo Isimbardi lo scorso anno e dedicata alla

ricerca innovativa e alla sostenibilità del noto distretto tessile.

La sfilata si è tenuta il 18 settembre presso lo spazio Garden Senato. Quattro i protagonisti in

passerella, con 15 look ciascuno: Zuyao Song, fondatore del brand omonimo, Qing Leng con il suo

marchio Moi aussi, Ziye Wang che ha creato il brand eponimo e MinuitCode e infine Yan Zhang con

la label Suncun.

Per l’occasione il celebre artista Zhu Bingren, ricercatore della Chinese National Academy of Arts,

artista dello Smelting Realism riconosciuto come maestro delle arti e dei mestieri cinesi e padre

dell'architettura contemporanea in rame, ha realizzato una limited edition di ventagli, che

rappresentano alcune delle sue opere.

L’iniziativa è frutto di un accordo di tre anni con CNMI e vedrà come prossima tappa la Settimana

della Moda di Keqiao, che si svolgerà nel mese di ottobre, e la partecipazione di una selezione di

designer italiani emergenti.

Un’importante partnership sancita con CNMI per creare opportunità e scambi culturali, un’intesa

utile a rafforzare le relazioni tra i due paesi. Servizio realizzato da Nick Zonna