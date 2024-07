Sbrisolona&Co. presentazione evento 2024 a Mantova

É stata presentata questa mattina a Palazzo Lombardia a Milano, la terza edizione di É stata presentata questa mattina a Palazzo Lombardia a Milano, la terza edizione di Sbrisolona&Co. l’evento dedicato interamente ai più celebri prodotti della pasticceria regionale italiana, con un focus sulla Sbrisolona e sui diversi dolci tipici dell’area mantovana. L'edizione 2024 della kermesse dolciaria si terrà quest'anno dal 18 al 20 ottobre a Mantova. Alla conferenza stampa di presentazione, sono intervenuti: l'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda Regione Lombardia Barbara Mazzali, in video collegamento; Giovanni Buvoli, Vicesindaco del Comune di Mantova; Angelica Isabella Sargenti, Confcommercio Mantova e Stefano Pelliciardi, Amministratore SGP Grandi Eventi, organizzatore della manifestazione. .l’evento dedicato interamente ai più celebri prodotti della pasticceria regionale italiana, con un focus sulla Sbrisolona e sui diversi dolci tipici dell’area mantovana. L'edizione 2024 della kermesse dolciaria si terrà quest'anno dal 18 al 20 ottobre a Mantova. Alla conferenza stampa di presentazione, sono intervenuti: l'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda Regione Lombardia Barbara Mazzali, in video collegamento; Giovanni Buvoli, Vicesindaco del Comune di Mantova; Angelica Isabella Sargenti, Confcommercio Mantova e Stefano Pelliciardi, Amministratore SGP Grandi Eventi, organizzatore della manifestazione. Il Festival della Sbrisolona animerà il centro cittadino con tutta una serie di eventi e momenti di grande impatto e richiamo che coinvolgeranno i visitatori. Tra le varie proposte, i cortei storici, i menù dedicati nei ristoranti e negli alberghi dove verranno proposte pietanze tipiche della tradizione mantovana; Sweet Drinks Cocktail nei locali, con speciali bevande abbinate alla Sbrisolona; showcooking e sfide culinarie tra professionisti della ristorazione, che rivisiteranno il dolce protagonista della rassegna in chiave moderna; premiazione di pasticceri e imprenditori del terziario che si sono distinti nella loro attività; vetrine dei negozi a tema.re giorni all’insegna di dolcezza, gusto, storia e tradizione per celebrare il dolce tipico mantovano attraverso showcooking, premiazioni, degustazioni guidate e tanto altro. Un evento a ingresso gratuito da non perdere assolutamente che avrà luogo dal 18 al 20 ottobre nel centro storico di Mantova. L’evento è promosso da Confcommercio Mantova, realizzato con il contributo di Regione Lombardia, con il patrocinio del Comune di Mantova e della Camera di Commercio di Mantova, e organizzato da SGP Grandi Eventi.

Servizio realizzato da Nick Zonna