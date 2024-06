Triennale Milano rafforza gli scambi culturali Cina Italia

Triennale Milano collabora con la società media Fengxiang al progetto Futuro sostenibile che intende rafforzare gli scambi culturali Cina Italia con un’attenzione particolare al coinvolgimento delle nuove generazioni. Si è svolta con la presentazione dell'evento con premiazioni e consegna di attestati con la partecipazione di Carla Morogallo direttrice generale Triennale MI, Stefano Boeri presidente Triennale MI, Wei Chunmao CEO e socio Fengxiang, Chen Chong co CEO e socio Fengxiang, Li Tiejun curatore la Biennale Internazionale Architettura della Cina. La collaborazione include un concorso che verrà lanciato in Cina rivolto a studenti universitari, giovani artisti, insegnanti di cultura e arte, designer e una serie di mostre che si terranno in diverse province cinesi, coinvolgendo oltre 200 università, per poi convergere in una mostra nazionale a Pechino. L’evento culminerà in una grande mostra a Milano in Triennale, dove verranno esposte le 50 opere più meritevoli. Parallelamente, Triennale porterà in Cina un progetto espositivo e organizzerà un ciclo di lecture in collaborazione con diverse università cinesi. Il concorso, che sarà aperto dal 30 giugno al 31 agosto 2024, inviterà i partecipanti a immaginare un futuro sostenibile attraverso opere d’arte, progetti di design, lavori di artigianato. Il tema della sostenibilità, inteso nella sua accezione più ampia, invita a una riflessione creativa e profonda, che permette ai partecipanti di progettare e presentare opere che non solo immaginino possibili scenari futuri, ma che ispirino azioni concrete per un mondo più sostenibile. L’obiettivo del progetto è quello di promuovere idee e iniziative che possano influenzare positivamente il nostro pianeta e le nostre società.

Servizio realizzato da Nick Zonna