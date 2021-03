Milano, 22 mar. (askanews) - A Modena spettacolare intervento dei Vigili del Fuoco a 30 metri d'altezza per la messa in sicurezza di alcuni elementi pericolanti sulla cupola della chiesa della Madonna del Voto a Modena, progettata nel 1634 dal Galaverna.L'intervento, svolto domenica mattina ad oltre 30 metri di altezza, ha permesso di fissare dei pannelli in piombo alla struttura della cupola per proteggere l'integrità della cupola tutelare l'incolumità pubblica.