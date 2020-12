Brusaferro (Iss): numero nuovi casi giornalieri ancora importante

Roma, 4 dic. (askanews) - "Questo ci racconta come sta andando l'incidenza: in questo caso vengono paragonati due periodi, la prima metà di novembre e le ultime due settimane di novembre e vedete che in quasi le regioni questo valore di incidenza sta decrescendo. Ci sono però ancora alcune regioni che hanno dei dati 'crescenti', anche se in maniera contenuti, però ci illustra che il nostro paese ha ancora dei valori piuttosto elevati di incidenza e quindi è un trend che si conferma decrescente, ma è anche un trend dove l'incidenza è particolarmente significativa, il che vuol dire che il numero di nuovi casi quotidiani è ancora importante": lo ha affermato il presidente dell'Iss - Istituto superiore di Sanità - Silvio Brusaferro, in conferenza stampa in diretta Facebook sull analisi dei dati della pandemia. Accanto al lui il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza.