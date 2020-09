Cade aereo vicino a Cremona, muoiono pilota e un paracadutista

Roma, 21 set. (askanews) - Saranno la magistratura e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo a far luce sulle cause dell'incidente che è costato la vita a Stefano Grisenti, il pilota 54enne dell'aereo che si è schiantato domenica 20 settembre vicino a Cremona e alparacadutista Alessandro Tovazzi, 41 anni.Il velivolo precipitato è un Pc6 Turbo porter, utilizzato per il lancio di paracadutisti dall'associazione SkyTeam di Cremona. Si è schiantato in un campo di granturco in località Livrasco, nel comune di Castelverde (Cr), a pochi chilometri dall'aeroporto di Cremona-Migliaro. Dopo l'impatto ha preso fuoco.Vanna Bazzi di SkyTeamCremona: "Due persone che volavano con noi, che condividevano con noi questa passione, questo spor. Credo che oggi le parole non ci siano". "Persone che ci hanno accompagnato in questi anni, specialmente il pilota con cui ho condiviso gli ultimi 20-25 anni della mia vita".L'aereo era decollato da poco per effetture un lancio di paracadutisti. Grisenti era un esperto pilota professionista che lavorava su aerei di linea e che domenica aveva deciso di volare per svago.Alcuni testimoni oculari hanno riferito di aver visto l'aero precipitare senza un'ala; l'ipotesi - ancora tutta da verificare - è che, dopo il lancio, possa esserci stata una collisione in volo tra l'aereo e il paracadutista deceduto che indossava una tuta alare.Angelo Castagna presidente Aero Club Cremona: "C è un'inchiesta della magistratura e una dell Enac, noi sappiamo di essere apposto con le norme e tutto quello che serve per garantire la sicurezza, purtroppo però questo è successo"...