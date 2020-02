Catania, picchiano coetanee e girano video: 2 ragazze denunciate

Roma, 15 feb. (askanews) - Violenze, lesioni personali e minacce gravi nei confronti di due coetanee. Con queste accuse due ragazze di 14 e 11 anni sono state denunciate in stato di libertà dalla polizia di Catania. Le indagini degli agenti della polizia postale hanno accertato che le minori per futili motivi si erano risentite con le vittime e le avevano attese all'uscita della scuola aggredendole violentemente.La scena di violenza era stata ripresa con uno smartphone e, successivamente, divulgata sui social. Le vittime sarebbero state anche minacciate con frasi del tipo "... se mi fai la denuncia te ne vai da Catania". Successivamente, intimidazioni e insulti sarebbero continuati sui social. L'indagine ha avuto origine dalla segnalazione dell'istituto scolastico, una scuola media del centro catanese, che ha prontamente rappresentato la vicenda alla polizia postale. La Procura per i minorenni ha immediatamente disposto l'audizione dei minori e il sequestro dei telefoni con la rimozione del video.