Conte a Norcia ai turisti stranieri: did you enjoy Italy?

Roma, 15 set. (askanews) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in visita a Norcia, distrutta dal terremoto nel 2016, ha fatto una passeggiata nel corso principale, ha incontrato gli abitanti della cittadina umbra, studenti, commercianti, ha assaggiato pecorino e prosciutto in una bottega, salutato i ristoratori.Poi, si è avvicinato a un tavolino di turisti stranieri che prendevano un aperitivo all'aperto e gli ha chiesto: "Did you enjoy Italy? Food? People? Nature? Everything?". E alla risposta positiva gli ha augurato un buon proseguimento di soggiorno.