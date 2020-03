Coronavirus, Cei: "Non ci rassegniamo a isolamento"

Roma, 4 mar. (askanews) - "Il virus divide, allontana, ci porta ad isolarci. Accettiamolo come provocazione e richiamo perché troppe volte la nostra vita quotidiana si rassegna alle divisioni, alle rotture nelle relazioni e nei rapporti. E appartenere alla Chiesa dice proprio il contrario rispetto all'isolamento". Lo afferma il sottosegretario della Cei, don Ivan Maffeis, in un'intervista a Tv2000 trasmessa durante la diretta dello speciale Buonasera dottore sull emergenza coronavirus in onda stasera (mercoledì 4 marzo) ore 21.05."Noi ci riconosciamo - aggiunge don Maffeis nell anticipazione diffusa da Tv2000 - siamo le persone che abbiamo incontrato, siamo coloro che hanno disegnato il nostro sguardo sulle cose e sulla vita. L essere credente e appartenere alla Chiesa è una grazia proprio perché ci permette di avere questo bagaglio, questa tradizione viva nel nostro cuore e nella nostra mente"."Il pensiero in questi giorni - conclude don Maffeis a Tv2000 - sicuramente va a chi è stato colpito dal virus e ai famigliari ma anche alle tante persone che con generosità, eroismo e nel silenzio si spendono. Penso soprattutto agli infermieri, agli operatori sanitari, ai medici. A chi è in frontiera e in prima linea. A chi non si rassegna a lasciare le persone né in balìa del virus né della paura. A tutte queste persone dobbiamo essere riconoscenti".