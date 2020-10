Covid-19, sequestrate a Napoli 28.000 false mascherine Ffp2

Napoli, 24 ott. (askanews) - 28mila mascherine FFP2 non certificate su un totale di 69mila articoli contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli in un negozio gestito da alcuni cittadini di origini cinesi nel quartiere Gianturco del capoluogo campano.L operazione è partita da un'indagini su alcune spedizioni sospette per pratiche anticoncorrenziali e manovre speculative sui prezzi con l'immissione in commercio di dispositivi di protezione individuale contraffatti o non sicuri.I finanzieri hanno scoperto migliaia di mascherine facciali prive delle certificazioni di conformità e della relativa autorizzazione per l importazione e l'immissione in commercio.Sequestrati anche 34.000 fra maschere ed accessori per Halloween, privi delle istruzioni in lingua italiana e dell indicazione della provenienza, in violazione di quantoprevisto dal Codice del Consumo.Denunciate 2 persone: il rappresentante legale e l'addetto alla vendita, entrambe cinesi, per frode in commercio.