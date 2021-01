Covid, Pfizer taglia dosi a Italia. Arcuri: tuteleremo Italiani

Roma, 16 gen. (askanews) - Il commissario Domenico Arcuri ha condannato la riduzione delle consegne delle dosi di vaccino anti-Covid al nostro Paese di circa il 29 per cento in meno rispetto alla pianificazione annunciato della società americana Pfizer. Ma non solo Arcuri denunciato che il colosso farmaceutico "ha unilateralmente deciso in quali centri di somministrazione del nostro Paese ridurrà le fiale inviate, annunciando che farà di tutto per tutelare in il diritto alla salute dei cittadini, riservandosi, in assenza di risposte, ogni eventuale azione conseguente in tutte le sedi", Pfizer ha però rassicurato: "Dal 25 gennaio riprenderà la normale fornitura".Intanto Arcuri ha anche annunciato che "il primo milione di cittadini italiani è stato vaccinato. È un risultato del quale andare orgogliosi: siamo il primo Paese in Europa, ma siamo solo all'inizio.