Covid,card. Bassetti in terapia intensiva. Consiglio Cei in video

Roma, 3 nov. (askanews) - La prima volta del consiglio episcopale permanente dei vescovi italiani in video-conferenza. E senza il presidente. Perchè il cardinale Gualtiero Bassetti, numero uno della Cei, è stato trasferito in terapia intensiva dopo il contagio da Covid-19.Si è svolta così in collegamento video la sessione straordinaria del Consiglio, durante la quale i presuli si sono confrontati sulla situazione legata alla pandemia, alla sua progressiva diffusione nel Paese, e al ruolo che la Chiesa può svolgere per fronteggiare la crisi.