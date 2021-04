Milano, 2 apr. (askanews) - È la giornata mondiale per la consapevolezza sull'Autismo, istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale dell'Onu per richiamare l'attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico.In questo video Culturautismo, onlus che si occupa dal 2011 delle persone affette da questo disturbo e delle loro famiglie, invita a ascoltasre, informarsi, comunicare per favorire l'inclusione e "garantire opportunità educative e di lavoro" a tutti.In Italia, secondo i dati dell'Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi, che sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine.