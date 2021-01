Roma, 21 gen. (askanews) - "Mi scuso, ho fatto una battuta infelice". Così Alan Friedman, che ieri durante l'Inauguration day in diretta su Uno Mattina su Rai 1 aveva definito "escort" la First lady uscente Melania Trump che saliva sull'aereo privato per lasciare la Casa Bianca con il marito."Da donna ti dico di non usare la parola escort", lo ha rimproverato la conduttrice Myrta Merlino.