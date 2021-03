I segreti della Zecca, ecco dove e come nascono le monete

Roma, 13 mar. (askanews) - Dove nascono le monete? E come vengono lavorate? Un viaggio che askanews ha realizzato nella sede del Poligrafico e Zecca dello Stato, condotti da Antonio Cascelli, Direttore dell'Istituto. Dal bozzetto al conio, attraverso tutte le fasi della lavorazione: lo studio di incisione, il gesso, lo scanner, fino alla vita del conio. Con la pulitura, la lucidatura e la sabbiatura, la burattatura, e la coniazione. Per l'anno 2021 il Poligrafico Zecca dello Stato emetterà 15 nuove monete: da quella dedicata a Dante a quella in omaggio alla Nutella, dalla pallacanestro fino alle nostre eccellenze, dal tortellino al lambrusco, dal cannolo al passito".Infine, un annuncio: presto verrà aperta la Galleria Zecca, un percorso che permetterà ai visitatori di "camminare" sopra la produzione del laboratorio. Servizio di Serena Sartini Montaggio di Carla Brandolini Immagini di askanews