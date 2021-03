Il Papa è decollato da Baghdad per Roma, concluso viaggio in Iraq

Milano, 8 mar. (askanews) - L'aereo Alitalia con abordo il Papa e il suo seguito è decollato dall'aeroporto diBaghdad poco alle 7.54 (le 9.54 in Italia), con pochi minuti diritardo, per fare rientro a Roma.Si conclude così il viaggio di Francesco in Iraq, il primo nellastoria di un pontefice nel paese medioriantale, iniziato venerdìscorso.Jorge Mario Bergoglio si accomiatato all'aeroporto dalpresidente della Repubblica d'Iraq, il curdo Barham Ahmed SalihQassim, in una breve cerimonia di congedo, ed è poi salito abordo del velivolo. "Salutiamo Sua Santità Papa Francesco", hascritto il presidente iracheno su Twitter, "che è stato nostroospite a Baghdad, Najaf, Ur, Nineveh e Erbil, portando un grandemessaggio di umanità e solidarietà con il nostro paese. La suapresenza, segno di pace e amore, resterà per sempre nei cuori ditutti gli iracheni".Francesco sorvolerà - e come di consueto invierà messaggiaugurali ai presidenti dei relativi paesi - Turchia, Grecia eAlbania. L'arrivo a Roma è previsto alle 12.45. Prima di farerientro in Vaticano, è prevedibile che come al rientro da ognitrasferta internazionale il papa faccia tappa alla basilica diSanta Maria Maggiore per depositare un bouquet di fiori diringraziamento dinanzi alla icona della Madonna "Salus PopuliRomani", salvezza del popolo romano.