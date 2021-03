Incidente elicottero GdF a Bolzano, online video di simulazioni

Milano, 30 mar. (askanews) - Il video dell'incidente occorso domenica 28 marzo 2021 all'elicottero della Guardia di Finanza a Bolzano ha fatto in pochi giorni il giro del web.L'elicottero - un nuovissimo Aw-169 come quello di queste immagini - prodotto dalla divisione elicotteri di Leonardo, uno dei modelli di punta, tra i più moderni e versatili dell'azienda elicotteristica italiana, si è piegato su un fianco in fase di rullaggio, riportando danni ingenti. Fortunatamente l'equipaggio non ha riportato conseguenze rilevanti.Immediatamente si sono scatenate in rete decine di supposizioni e video di ricostruzioni e simulazioni - condannate dal Sindacato italiano lavoratori finanzieri (Silf) - effettuate per individuare le possibili cause dell'incidente sul quale, naturalmente, è stata aperta un'inchiesta ufficiale per far luce sull'accaduto.Una ricostruzione, in particolare, però, seppur assolutamente non ufficiale e diffusa in rete a mero titolo esemplificativo, fatta su un simulatore dello stesso tipo di elicottero coinvolto nell'incidente di Bolzano, illustra una delle potenziali azioni dei piloti che - in condizioni analoghe - avrebbe potuto innescare la rotazione dell'elicottero, fino a determinarne il rovesciamento.