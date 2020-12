La magia di Milano sotto la neve, anche lo scoiattolo si diverte

Roma, 28 dic. (askanews) - Uno spettacolo Milano sotto la neve. Il Covid per un attimo sembra un lontano ricordo e lo scenario è magico. Corso Garibaldi, il Castello Sforzesco, il Parco Sempione ricoperti di candidi fiocchi bianchi che sembrano ovatta.Qualcuno gioca a palle di neve, qualcuno fa un pupazzo e qualcuno approfitta del silenzio e delle pochissime persone, per uscire tranquillo a passeggiare e a divertirsi davanti allo spettacolo insolito, come questo scoiattolo. Dalle 10 però tutti i parchi di Milano vengono chiusi per sicurezza vista l'abbondante nevicata e il pericolo di caduta alberi.