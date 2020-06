La porta di Banksy rubata dal Bataclan ritrovata in Italia

Milano, 11 giu. (askanews) - È stata ritrovata in Italia, nel sottotetto di una casa in Abruzzo, vicino a Teramo, la porta dell'uscita di sicurezza del Bataclan di Parigi su cui lo street artist Banksy aveva realizzato una sua opera in omaggio alle 130 vittime dell'attentato terrorista del 2015, per la maggior parte uccise nel locale mentre assistevano ad un concerto.La porta, rubata nel gennaio 2019 dal Bataclan, è stata ritrovata grazie ad una operazione congiunta dei carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica, con i colleghi del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Ancona e la Polizia Giudiziaria di Parigi.