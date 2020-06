Maturità 2020 e fake news, il video di Skuola.net e Polizia

Milano, 15 giu. (askanews) - La Polizia di Stato e skuola.net insieme per i tradizionali consigli anti fake news prima della maturità. Consigli quest'anno diversi dal solito, visto che quella 2020 sarà una maturità eccezionale a causa delle'emergenza Covid. Niente scritto ma solo un orale davanti ai professori. I dubbi sono tanti soprattutto in merito alla sicurezza.Secondo un sondaggio di Skuola.net per la Polizia di Stato, su un campione di circa 5.000 studenti ad esempio circa 1 maturando su 4 pensa che sarà costretto ad avere la mascherina durante il colloquio, quando invece sarà possibile abbassarla grazie al distanziameto. E il 21% è rassegnato all'idea di doversi presentare a scuola da solo mentre un solo accompagnatore è permesso.