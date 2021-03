Moratti: in Lombardia fatti errori ma stiamo rimediando

Milano, 31 mar. (askanews) - "Sono stati fatti errori ma stiamo rimediando". Lo ha detto il vice presidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti nel corso della conferenza stampa del Commissario straordinario per l'emergenza Covid generale Francesco Paolo Figliuolo e del numero uno della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, al termine della visita in tre centri vaccinali lombardi."Questo incontro - ha aggiunto Letizia Moratti, che è anche assessore regionale al Welfare - ci ha rassicurato, ci dà la certezza che siamo sulla strada giusta". "Nonostante questo la Lombardia - ha rivendicato la Moratti - ha somministrato un milione e 570mila dosi, l'85 per cento dei vaccini ricevuti". "Oggi - ha concluso - era importante allinearci. Proseguiamo con l obiettivo di arrivare rapidamente ad utilizzare questi centri massivi di vaccinazione".