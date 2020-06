Palermo, smantellato il clan della Noce: 11 arresti

Roma, 4 giu. (askanews) - Maxi operazione antimafia della Polizia di Palermo contro il clan della Noce: 11 le persone arrestate. Nell'operazione, denominata "Padronanza", sono stati coinvolti cento agenti della Squadra mobile, che hanno incastrato le 11 persone indagate, a vario titolo, per associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata, trasferimento fraudolento di valori aggravato ed altro.Per nove di loro si sono aperte le porte del carcere, mentre 2 sono state poste ai domiciliari. Le indagini hanno confermato ancora una volta il ruolo strategico del mandamento mafioso sullo scacchiere economico e organizzativo di Cosa Nostra palermitana.Gli investigatori hanno fatto luce sui delicati equilibri intrafamiliari all'interno del mandamento, specialmente tra le famiglie della Noce e di Cruillas, registrando una strutturata spartizione di compiti, anche all'interno della singola famiglia, con deleghe affidate a uomini di fiducia, in relazione a diversi campi di interesse economico: appalti, compravendite di terreni, scommesse online ed estorsioni.