Nelle ferali ore dell'uscita da Forza Italia di Mara #Carfagna, eccovi del tutto out of the blue una sua televendita con Max Tortora all'interno di un Novantesimo Minuto dell'autunno 1998, prima che Gian Piero Galeazzi lanci Mario Mattioli in collegamento dal Dall'Ara. pic.twitter.com/sjCbgq2CLb