Tampone negativo per Belen, ora relax a Capri nella super villa

Roma, 28 ago. (askanews) - Tira un sospiro di sollievo Belen Rodriguez. Il tampone nasofaringeo a cui si è sottoposta ha dato esito negativo come ha mostrato la stessa showgirl su Instagram, condividendo il referto dell'Asl Napoli 1 che riporta la data del 27 agosto.Vacanze salve, quindi, nella lussuosa villa di Capri in via Marina Piccola in cui sta trascorrendo qualche giorno con la sorella Cecilia e alcuni amici. Giardino, piscina e vista mozzafiato. E i dettagli all'interno li mette in mostra Belen in una story. Il test per il coronavirus è toccato anche all'argentina che rientrava dalla Spagna, precisamente da Ibiza; una volta raggiunta Capri ha inviato comunicazione alla Asl come da prassi e un medico incaricato si è recato nella villa in cui alloggia per il tampone. Finito dunque l'isolamento, ora è libera di spostarsi sull'isola azzurra.