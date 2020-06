Venezia, 22 giu. (askanews) - Dopo un lungo stop remi in laguna a Venezia. Circa 200 barche e i loro equipaggi sono tornate a colorare i canali di Venezia per la "Vogada de la Rinascita". L'evento, il primo dopo il lockdown, è stato dedicato al personale sanitario, in particolare medici e infermieri che in prima linea hanno combattuto contro il coronavirus. E' stata anche una festa per rilanciare la città e il turismo messo in ginocchio in questi 4 mesi.