Addio allo scrittore John le Carré, maestro delle spy story

Milano, 14 dic. (askanews) - E' morto a 89 anni John le Carré, maestro britannico del romanzo di spionaggio. Lo scrittore, secondo quanto riferito dal suo agente è morto in Cornovaglia, dopo una breve malattia non legata al coronavirus.Le Carré era uno pseudonimo, il suo vero nome era David John Moore Cornwell e per i suoi romanzi di spionaggio ambientati soprattutto durante la Guerra Fredda si ispirava alla sua vera esperienza da 007 al servizio di sua maestà.Fra i suoi libri più celebri "La spia che venne dal freddo" (1964), la spy story da oltre 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo da cui venne tratto l'omonimo flm del 1965.