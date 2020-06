Assocontact lancia una Call for Ideas per giovani talenti

Milano, 11 giu. (askanews) - Il settore dei call center riparte dall innovazione con la sua prima Call for ideas dedicata ai giovani talenti e alle startup per ripensare insieme il mondo dei servizi verso cittadini e consumatori. Come ha spiegato Lelio Borgherese, Presidente di Assocontact - Associazione Nazionale dei Contact Center in Outsourcing: "Negli ultimi mesi siamo stato colpiti da una crisi inaspettata e molto violenta. Però adesso è arrivato il momento di ripartire. Abbiamo bisogno di coraggio, visione, competenze e soprattutto innovazione. Abbiamo bisogno dei giovani e delle start up, dei talenti che abbiano voglia di ripensare con noi il nostro mondo dei servizi verso cittadini e consumatori. Per tutte queste ragioni Assocontact lancia la sua prima Call for ideas dedicata a giovani talenti e startup".La startup competition lanciata da Assocontact in collaborazione con l incubatore Grownnectia ha l obiettivo di cercare idee, progetti e soluzioni per migliorare il coinvolgimento, le interazioni e le relazioni tra cittadini e Pubblica Amministrazione, utenti e Industrie. Il progetto è finanziato da quattro aziende pilota: Linetech Group, Netith, Network Contacts e 3G."Come associazione noi riteniamo indispensabile progettare il futuro dei nostri servizi, noi siamo uno snodo fondamentale nella relazione tra pubblica amministrazione e cittadini, tra industria e consumatori", ha aggiunto.La call è aperta a startupper, studenti e ricercatori senza limiti di età, residenti in Italia o all estero. Si potrà presentare domanda fino al 30 Giugno sul sito grownnectia.com."La tua idea sarà portata a compimento e diventerà un impresa vera e propria", ha detto Borgherese.I progetti selezionati saranno inseriti nel percorso di accelerazione Pay4Growth di Grownnectia, e i team potranno sfruttare gli spazi di co-working e l assistenza di mentorship presso le aziende promotrici della call per la durata di sei mesi. Tra i mentor e i coach che supporteranno le startup selezionate, nomi noti del settore del calibro di Massimo Ciaglia, Gian Luca Comandini, Michele Franzese e Luca Barboni. Sono tre i diversi ambiti per i quali inviare la candidatura: Sales & Marketing, HR e Operation.