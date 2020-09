Istat: nel II trimestre -841mila occupati, calo senza precedenti

Roma, 11 set. (askanews) - Un calo senza precedenti. Secondo i dati Istat nel II trimestre 2020 l'epidemia di Covid-19 ha investito il mercato del lavoro con pesanti ripercussioni sull'occupazione tra marzo e giugno.In particolare a causa delle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, -841mila occupati (-3,6% rispetto allo stesso trimestre del 2019).Malgrado gli ammortizzatori sociali e il blocco dei licenziamenti abbiano permesso di sostenere l'occupazione, "la sospensione delle attività - sottolinea l'Istat - ha fortemente pregiudicato l'avvio di nuovi rapporti di lavoro, in particolare di quelli a termine e delle loro possibili proroghe o trasformazioni in contratti a tempo indeterminato".In otto casi su dieci la diminuzione dell'occupazione riguarda idipendenti a termine (-677 mila, -21,6%) e si concentra traquelli con durata del lavoro non superiore ai sei mesi (-428mila). Inoltre, "non si sono registrate le usuali nuoveassunzioni a tempo determinato che caratterizzano il secondotrimestre dell'anno, periodo molto favorevole per il turismo conl'inizio della stagione estiva".Gli effetti della crisi occupazionale dovuta all'emergenza, almeno fino al secondo trimestre 2020, "si sono inprevalenza ripercossi sulle componenti più vulnerabili delmercato del lavoro - giovani, donne e stranieri - osserva l'Istat, sulle posizioni lavorative meno tutelate e nell'area del Paese che già prima dell'emergenza mostrava le condizioni occupazionali più difficili, il Mezzogiorno. La pandemia sembra così aver avuto l'effetto di acuire i divari preesistenti nellapartecipazione al mercato del lavoro".Nel secondo trimestre il numero di persone occupate ha subito un ampio calo anche in termini congiunturali (-470 mila, -2%), dovuto soprattutto alla diminuzione dei dipendenti a termine e degli indipendenti. Il tasso di occupazione è in calo di 1,2 punti rispetto al primo trimestre; i giovani di 15-34 annipresentano la diminuzione più marcata (-2,2 punti).