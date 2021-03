Lavoro, Sbarra: donne baluardo contro Covid, motore della ripresa

Roma, 8 mar. (askanews) - In questo anno di pandemia le donnesono state "un baluardo contro il virus, sempre in prima lineacon grande coraggio e responsabilità negli ospedali, nelleaziende, nei servizi, nelle scuole, ma soprattutto in famiglia,come madri e come figlie di genitori anziani". Così il segretariogenerale della Cisl, Luigi Sbarra, nel corso di un'iniziativaunitaria con Cgil e Uil sull 8 marzo."c'è tanto da fare per rilanciare l'occupazione femminile. Dobbiamo proseguire con una forte pressione sociale, alzare gli incentivi sull'occupazione femminile, individuare vere condizionalità per le imprese che ricevono ivestimenti ad utlizzare l'occupazione femminile. Su questo dobbiamo proseguir eil nostro impegno", ha concluso Sbarra