Pensioni, Sbarra: con fine quota 100, non tornare alla Fornero

Milano, 4 mag. (askanews) - Con la fine di quota 100 è impossibile"tornare senza colpo ferire al modello Monti-Fornero". L'ha dettooggi il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, illustrandola piattaforma di Cgil-Cisl-Uil sulle pensioni in un webinar."Pensare che dopo la fine di quota 100 sia possibile tornaresenza colpo ferire al modello Monti-Fornero, con un saltoanagrafico che per molti sarebbe di cinque anni, significa nonessere sintonizzati con la vita reale delle persone", ha detto ilsegretario della Cisl, paventando che il "reiterarsi disituazioni come quella degli esodati"."Secondo noi - ha detto ancora Sbarra - occorre invece ragionaresubito di una flessibilità dell'accesso della pensione a partireda 62 anni di età, un traguardo assolutamente sostenibile sottoil profilo finanziario".