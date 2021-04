Pnrr, Franco: lo invieremo entro la fine di questa settimana

Milano, 28 apr. (askanews) - "Entro la fine di questa settimana" il Pnrr sarà inviato alla Commissione europea. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle finanze, Daniele Franco in una dichiarazione congiunta sui rispettivi piani con il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, e la ministra dell'Economia e dell'Impresa spagnola, Nadia Calvino."Abbiamo finalizzato il Piano italiano e lo sottoporremo entro la fine di questa settimana - ha detto Franco - dopo che entrambe le camere lo hanno approvato a larga maggioranza. Le risorse ammontano a circa 221 miliardi circa il 20% del nostro Pil. Abbiamo anche impegnato risorse aggiuntive nazionali e creato un fondo complementare da 30 miliardi. I progetti sono organizzati in 6 missioni. Gli investimenti in green e digital rappresentano in totale rispettivamente il 40% e il 27% delle risorse"."L'introduzione del Next generation Eu - ha sottolineato il ministro - è un momento decisivo nel processo della integrazione europea e contriburà al raggiungimento di tre fondamentali obiettivi per la nostra economia e la nostra società: riparerà i danni sociali ed economici causati dalla pandemia, costruirà un'economia tecnologicamente più avanzata e dinamica che può prosperare in ambiente globale e al contempo assicurare inclusione, e terzo punto, lancerà una transione verde sostanziale e irreversibile per affrontare il cambiamento climatico".