Spremberg: "Al via la riqualificazione urbana della zona Corvetto"

Stefano Spremberg, imprenditore e immobiliarista, ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani.it: “L’immobile di grande fascino, rifatto nuovo, trascina con se il rinnovamento di tutta la zona. Andremo a rifare le strade, i marciapiedi, le illuminazioni, il mercato; verrà riqualificata tutta la zona, questo è un grande vantaggio per i cittadini perché è un’opera che racchiude diversi uffici che prima erano sparpagliati sul territorio milanese. La sostenibilità è stata la prerogativa discussa ampiamente con il sindaco Sala e con tutti gli assessori, ha fatto da traino sin dall’inizio e si è trascinata per tutta l’opera. Sono convinto che dalla crisi si intravede, soprattutto con l’arrivo dei vaccini, la luce in fondo a questo tunnel che è ancora molto lungo e pesante per tutti. Queste opere innovative – conclude Spremberg, ex campione di canottaggio, quattro volte campione del mondo - danno fiducia e slancio, possono essere la benzina per un nuovo inizio quando questo periodo pesante per tutti finirà.”