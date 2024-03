Stasera al Museo. Vivere nel tempo stagione 2024 a Palazzo Bagatti Valsecchi

Il Museo Bagatti Valsecchi ha presentato la terza edizione del cartellone “Stasera al Museo. Vivere nel tempo”: quattordici appuntamenti di musica e teatro a cui si aggiunge, per la prima volta, anche la danza, che animeranno il Salone d’Onore e il cortile storico di Palazzo Bagatti Valsecchi. Come per le precedenti edizioni, anche quest’anno il tema che ha ispirato il cartellone culturale di “Stasera al Museo”Vivere nel tempo – trae ispirazione da uno dei motti latini incisi nel Salone d’Onore del Museo Bagatti Valsecchi: Laudamus veteres sed nostris utimur annis, ossia “lodiamo il passato ma viviamo il nostro tempo”. Musica, teatro e danza metteranno in scena il Tempo nelle sue multiformi sfaccettature, invitando i visitatori a riflettere sul bagaglio della storia che è fondamento per vivere l’oggi e proiettarsi verso il futuro. Un valore che fu di notevole importanza anche per i fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi, i quali dedicarono la loro vita alla realizzazione di un sogno, ossia costruire una residenza tardo rinascimentale nella quale, armonia, benessere e vitalità consentissero a chiunque entrava di trascorrere il proprio tempo con consapevolezza e immersi nel bello.Con la nuova edizione di Stasera al Museo. Vivere nel tempo, ideata dal Direttore Antonio D’Amico, il Museo Bagatti Valsecchi apre ancora una volta le porte a tutti i visitatori per accoglierli in un luogo di cultura dove ciascuno può sentirsi a casa e dove il dialogo sinergico tra le diverse arti dà vita ad esperienze creative di grande respiro tra le arti. Quattordici appuntamenti per condividere con il pubblico il piacere di stare insieme in un’atmosfera accogliente e intima, proprio come faceva un tempo la famiglia Bagatti Valsecchi. Tra l’altro, quest’anno il pubblico avrà la possibilità di intrattenersi, prima degli spettacoli, o con una visita libera in Museo o con un piacevole aperitivo offerto da diversi partner che concederanno la possibilità di far conoscere la propria produzione, tra le eccellenze del food and beverage italiano.14 appuntamenti dal 20 marzo al 31 dicembre 2024.Attori, musicisti, cantanti e, per la prima volta in questa edizione, anche ballerini, si esibiranno nel Salone d'Onore del Museo e nel cortile di Palazzo Bagatti Valsecchi per vivere esperienze uniche e multisensoriali. Un ricco cartellone culturale tematico, dedicato al Tempo, che quest’anno trae ispirazione dal motto latino intarsiato nel Salone d’Onore del Museo Bagatti Valsecchi Laudamus veteres sed nostris utimur annis. Tra gli ospiti d’eccezione di questa edizione: Antonella Boralevi, Giovanni Caccamo, Paola Turci, Federico Basso e Davide Paniate, Vittorio Gucci, Ippolita Baldini, Giuseppe Anastasi, Tindaro Granata.

Servizio realizzato da Nick Zonna