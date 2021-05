Whirlpool, flashmob lavoratrici di Napoli al presidio a Roma

Roma, 27 mag. (askanews) - "Al governo ci sei tu, tutelarci devi tu": così le lavoratrici Whirlpool di Napoli durante un flashmob inscenato in occasione del presidio a Roma dei lavoratori dell'azienda in piazza Santi Apostoli."Il padrone chiude il sito rimanendo impunito" hanno cantato ancora le operaie al presidio contro lo sblocco dei licenziamenti.Dal primo luglio "i lavoratori della Whirlpool di Napoli saranno soltanto i primi a precipitare nel disastro. Non intendiamo consentire che questo Paese inizi la sua ripresa licenziando le persone", ha detto il segretario nazionale della Fiom, Barbara Tibaldi, in occasione del presidio a Roma dei lavoratori Whirlpool. Presenti anche delegazioni provenienti da tutti gli stabilimenti italiani del gruppo. Lo comunicano Fiom, Fim e Uilm.