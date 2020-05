Previsioni meteo per giovedì 07 maggio 2020

Nord: Giornata caratterizzata da tempo ovunque stabile e ampiamente soleggiato, con il transito di qualche innocua velatura nel pomeriggio. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 27. Centro: Alta pressione in rinforzo, a garanzia di una giornata con cieli ovunque sereni o poco nuvolosi, velature al mattino sulla Sardegna. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28. Sud: Giornata con sole protagonista su tutte le regioni, predominanza di cieli sereni ovunque. Temperature in aumento, massime tra 21 e 25.