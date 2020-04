Previsioni meteo per venerdì 17 aprile 2020

Nord: Giornata ampiamente soleggiata su gran parte delle regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Liguria, ma senza fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 20 e 26. Centro: Nuvolosità variabile, a tratti irregolare su Sardegna, Toscana, Umbria e alto Lazio, sereno o poco nuvoloso sulle Adriatiche. Temperature in aumento, massime tra 24 e 26. Sud: Tempo stabile e soleggiato, qualche nube in arrivo la sera sulle regioni tirreniche. Temperature in aumento, massime tra 20 e 24.