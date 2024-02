Abarth Celebra 75 Anni con la 695 75° Anniversario: in Edizione Limitata

In occasione del suo 75° anniversario, Abarth si appresta a celebrare il suo glorioso passato e il futuro promettente con il lancio di un'edizione limitata

che incarna lo spirito racing e l'innovazione che da sempre caratterizzano il marchio: l'Abarth 695 75° Anniversario. Questo modello, disponibile in soli 1.368 esemplari, è un omaggio al leggendario motore 1.4 T-Jet, con una cilindrata simbolica di 1.368cc, che promette di offrire un'esperienza di guida senza precedenti.

Il cuore pulsante di questa edizione speciale è il potente motore turbo Garrett GT 1446, capace di erogare 180 CV e 250 Nm di coppia a 3.000 giri/min, garantendo prestazioni da vera sportiva: una velocità massima di 225 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6.7 secondi. L'iconico scarico Record Monza con valvola attiva e gli ammortizzatori Koni FSD su entrambi gli assi accentuano ulteriormente il carattere sportivo e le prestazioni di alto livello.

L'aspetto esteriore della 695 75° Anniversario colpisce per la sua livrea esclusiva, dominata da uno scorpione dorato che abbellisce l'intero tetto su sfondo total black, creando un contrasto visivo di grande impatto. Elementi distintivi come i vetri oscurati, i loghi Abarth dorati e gli sticker commemorativi del 75° anniversario arricchiscono il design, mentre i cerchi in lega dorati da 17 pollici e l'impianto frenante Brembo ad alte prestazioni definiscono ulteriormente il profilo di questa edizione limitata.

Internamente, l'abitacolo si presenta come un vero e proprio santuario per gli appassionati di automobilismo, con una plancia rivestita in Alcantara nera di alta qualità e sedili Sabelt in carbonio specifici per questo modello. Gli inserti in Alcantara e le cuciture dedicate nei sedili Sabelt esprimono un'eleganza sportiva, mentre il logo del 75° anniversario, reinterpretato in chiave moderna, omaggia l'eredità storica di Abarth.

Non mancano le tecnologie più avanzate per garantire una guida piacevole e connessa: dalla radio DAB da 7", al display digitale TFT da 7", fino alla compatibilità con Carplay e Android Auto. Il comfort è assicurato dal climatizzatore automatico, dal sistema audio Beats e dalla navigazione, mentre Mopar Connect offre una suite completa di servizi connessi per un'esperienza di possesso senza eguali.

L'Abarth 695 75° Anniversario non è solo un'auto, ma un vero e proprio tributo alla storia di successi e innovazioni di Abarth, un marchio che dal 1949 continua a ispirare e appassionare gli amanti delle auto sportive in tutto il mondo. Con questa edizione limitata, Abarth riafferma il suo impegno verso prestazioni eccellenti, design distintivo e spirito racing, celebrando in grande stile il suo 75° anniversario.