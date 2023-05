Abarth presenta le nuove 500e, disponibili nelle versioni hatchback e cabrio

Dopo il successo dell’esclusiva e ricca versione di lancio “Scorpionissima” che ha registrato il tutto esaurito dopo poche settimane,

Abarth ha arricchito la famiglia dello Scorpione con grandi novità con il lancio delle Nuove Abarth 500e e 500e Turismo (ora ordinabili sia in versione hatchback che cabrio).

Nuova Abarth 500e: unica e affascinante.

La Nuova Abarth 500e segna l'ingresso del marchio nella sua nuova era e offre prestazioni e carattere grazie a nuovi elementi di design e dettagli sportivi.

Il carattere sportivo è evidenziato dalla nuova scritta Abarthin Grigio titanio scuro posizionata sullo scudo anteriore e sul portellone posteriore. E non è “solo una firma”, ma l'unione di performance e innovazione, divertimento e sostenibilità. Immancabile anche il logo dello Scorpione, posizionato più in alto sul cofano che, insieme ai fari e alla griglia, conferisce all'auto uno stile sportivo e senza compromessi.