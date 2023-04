Alfa Romeo festeggia il “60° Autodelta – Centenario Quadrifoglio”

Si è svolta la scorsa domenica, presso l’Autodromo Nazionale Monza, lo spettacolare evento “60° Autodelta – Centenario Quadrifoglio”

che ha chiamato a raccolta la Tribe Alfa Romeo per una giornata di autentiche emozioni, all’insegna dei valori fondanti del marchio di nobile sportività italiana dal 1910.

Organizzato dalla Scuderia del Portello, in collaborazione con il RIAR in occasione dell’ACI STORICO FESTIVAL, al più grande raduno annuale Alfa Romeo d’Italia hanno partecipato oltre 560 vetture, incluse alcune rarità d’epoca, appartenenti a Club e clienti privati provenienti da tutt’Europa. Un appuntamento prestigioso, quindi, che ha visto in prima fila il marchio Alfa Romeo, in qualità di Partner, insieme alla sua community di appassionati in continua crescita.

Jean philippe Imparato CEO Alfa Romeo

Giunto alla quarta edizione, l’evento di quest’anno ha celebrato due importanti anniversari: il Centenario del Quadrifoglio, il simbolo dell’identità sportiva del marchio Alfa Romeo ideato in occasione della Targa Florio del 1923, e il 60° anniversario dell’Autodelta, il reparto corse ufficiale Alfa Romeo, fondato nel 1963 e attivo fino agli anni Ottanta, che ha scritto pagine memorabili nel Motorsport del marchio, costellato di vetture indimenticabili, vittorie leggendarie e piloti gloriosi.