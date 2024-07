Alfa Romeo Junior 280 VELOCE: la nuova frontiera della sportività elettrica

Il Centro Sperimentale di Balocco ha accolto gli esperti del settore per una giornata dedicata ai test pre-omologazione della nuova Alfa Romeo Junior 280 VELOCE,

un'auto che rappresenta il culmine della sportività nella gamma del marchio. Questa anteprima ha permesso di scoprire i segreti della dinamica di guida di questa vettura 100% elettrica, progettata per riportare la sportività Alfa Romeo nel segmento di mercato più grande d’Europa.

Il Proving Ground di Balocco

Il leggendario Proving Ground di Balocco, inaugurato nel 1962, è il luogo dove tutte le Alfa Romeo, da decenni, vengono sviluppate e testate. Qui, la squadra di ingegneri Alfa Romeo, che ha lavorato sui modelli più recenti del marchio, ha supportato i test dinamici della Junior 280 VELOCE, sui medesimi tracciati che hanno visto le evoluzioni delle storiche vetture da competizione del team “Alfa Corse”.

Dinamica di guida eccellente

La Junior 280 VELOCE incarna l’anima sportiva di Alfa Romeo in una forma compatta. Il perfetto bilanciamento dei pesi, la dinamica di guida ai vertici del segmento, e soluzioni tecnologiche avanzate si combinano con un design senza tempo. Questa vettura presenta due anteprime mondiali: un nuovo motore elettrico da 280 CV e un differenziale autobloccante meccanico TorSen “D” di ultima generazione, che assicurano agilità e tenuta di strada senza pari. L’assetto ribassato di 25 mm, le barre antirollio tarate sportivamente, e lo sterzo più diretto del segmento esaltano ulteriormente le capacità dinamiche della vettura.

Efficienza e divertimento nella guida quotidiana

Compatta e maneggevole, la Junior 280 VELOCE è ideale per la città grazie a una lunghezza appena superiore ai 4 metri e un diametro di sterzata di 10,5 metri. Gli interni spaziosi possono ospitare comodamente quattro adulti, mentre il bagagliaio da 400 litri è leader del segmento. Con un peso di 1.590 chili, la vettura è circa 200 chili più leggera dei migliori concorrenti grazie alle batterie agli ioni di litio compatte, che riducono peso e tempi di ricarica. L’aerodinamica avanzata, con dettagli come la coda tronca e le prese d'aria frontali asimmetriche, riduce la resistenza all'aria e il consumo di energia, garantendo un’esperienza di guida eccezionale sia in città che su percorsi misti.

Il Circuito delle Langhe

Per la prima volta, Alfa Romeo ha reso disponibile l’intero circuito delle Langhe per un test drive. Questo tracciato di oltre 20 chilometri, che replica fedelmente i percorsi collinari piemontesi, ha permesso di testare la Junior 280 VELOCE in condizioni uniche. Grazie al nuovo sistema TorSen “D”, la vettura dimostra una stabilità e una tenuta di strada eccezionali, riducendo il sottosterzo e migliorando il controllo della traiettoria.

Sospensioni e freni di al top

Le sospensioni McPherson all’anteriore e a ponte torcente al retrotreno, insieme a una barra antirollio anteriore e un nuovo montante, garantiscono una perfetta tenuta di strada e comfort elevato. L’impianto frenante è dotato di dischi anteriori ventilati da 380mm e pinze monoblocco a quattro pistoncini, offrendo una potenza frenante di 1,12 g.

Tecnologia avanzata e comfort

La Junior 280 VELOCE offre un’esperienza di guida connessa e sicura grazie a un sistema di Infotainment di ultima generazione, aggiornamenti over-the-air, e un’interfaccia multitasking fluida. L’integrazione di ChatGPT nel sistema di riconoscimento vocale migliora ulteriormente l’esperienza di guida, consentendo interazioni complesse e complete.

Sistemi ADAS per la cuida autonoma

I nuovi sistemi ADAS di livello 2, tra cui “Intelligent Adaptive Cruise Control” e “Lane Centering”, permettono di gestire in autonomia accelerazione, frenata e mantenimento della corsia, garantendo la massima sicurezza senza rinunciare al piacere di guida.

Servizi connessi Alfa connect

Con “Alfa Connect Services”, la Junior 280 VELOCE offre avanzata connettività e una serie di servizi volti alla sicurezza e al comfort. Tra questi, “My Navigation” per la ricerca della destinazione e gli avvisi in tempo reale su traffico e condizioni meteo, e “My Remote” che consente di controllare alcune funzionalità della vettura a distanza tramite smartphone.

Ricarica semplificata e mobilità elettrica

La ricarica della Junior 280 VELOCE è semplice e veloce, con la possibilità di caricare le batterie dal 10 all’80% in meno di 30 minuti nelle stazioni di ricarica rapida da 100 kW. La Wallbox Free2Move Charge, inclusa nell’offerta, permette la ricarica domestica con un servizio professionale di installazione a domicilio.

Dotazioni di serie e personalizzazione

La Junior 280 VELOCE si distingue per il design esterno con lo scudetto Progresso, la livrea bicolore, i cerchi in lega da 20 pollici, e i gruppi ottici Full Led Matrix adattivi. Gli interni, curati nei minimi dettagli, offrono un comfort elevato con sedili Spiga in tessuto nero/rosso/ecopelle e un sistema di illuminazione interna a otto colori. La dotazione di sicurezza comprende Lane Assist, Cruise Control adattativo, e Driver Attention Alert.

La nuova Alfa Romeo Junior 280 VELOCE rappresenta un punto di svolta nel segmento delle sportive compatte elettriche, combinando prestazioni eccezionali, efficienza e tecnologie avanzate in un design inconfondibile. Con la Junior 280 VELOCE, Alfa Romeo continua a scrivere la storia della sportività, offrendo un’esperienza di guida senza compromessi.