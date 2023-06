Avenger la prima Jeep 100% elettrica

In Italia sono disponibili due versioni: l’elettrica da 156 CV e 550 km di autonomia in città o con il turbo benzina 1,2 litri da 100 CV, a partire da 199 euro/mese

La piccola Jeep Avenger è finalmente approdata sul mercato. Se ne parla da tempo: prima per la candidatura e poi per la proclamazione ad Auto dell’Anno 2023. Con il “porte aperte” a metà maggio il pubblico ha finalmente potuto toccarla con mano e provarla. Nel periodo d’attesa oltre 15.000 vetture sono state vendute “al buio”, cioè senza che i clienti le avessero potute vedere e provare. È quanto ha dichiarato Novella Varzi, dallo scorso novembre Country Manager di Jeep Italia. Invero, il 50% sono state acquistate da operatori del settore b2b, ma il dato resta comunque rilevante e utile a comprendere quanto stia cambiando anche il modo di acquistare l’auto.

Intervista - Novella Varzi Country Manager Jeep Italia

Il clamore e la notorietà di Jeep Avenger nascono dal fatto che è la prima vettura del marchio americano interamente elettrica, che si affianca all’architettura di elettrificazione 4xe che coinvolge, con tecnologie differenti, la gamma delle 4x4 Jeep, proseguendo nel solco della transizione energetica che vede coinvolti tutti i marchi della galassia Stellantis.

La nuova Jeep Avenger nasce nello stabilimento polacco di Tychy, che da storico sito di Fiat a partire dalla 126 è diventato punto chiave della produzione del gruppo Stellantis. In alcuni mercati, come Spagna e Italia, accanto alla versione elettrica, viene commercializzata anche la versione a benzina, in grado di offrire consumi ed emissioni contenuti e di allargare l’offerta anche a coloro che avrebbero difficoltà nella ricarica della batteria.