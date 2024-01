Dacia: design e innovazione per affrontare le nuove sfide del mercato

DACIA abbraccia con convinzione il design e l'innovazione per esaltare la sua dedizione all'outdoor e alla vita all'aria aperta, con l'obiettivo di armonizzare l'uomo con la natura.

Un impegno che si traduce in soluzioni automobilistiche che riflettono la connessione tra il comfort moderno e l'avventura all'aperto.

Jorge DIAZ-MARTINEZ (DACIA Chief Colour & Trim Design) e Bruno PACHER (DACIA Innovation & Brand Lab Leader) raccontano in due contenuti video l’importanza del design e dell’innovazione per esprimere al meglio due dei valori del brand DACIA: Robust & Outdoor ed Eco-smart.

Il design viene accompagnato da soluzioni stilistiche che passano anche attraverso una palette di colori molto in linea con la natura che ben si sposano con un nuovo materiale tecnologico avanzato chiamato Starkle®, un polipropilene altamente riciclato e altrettanto riciclabile a fine ciclo vita.

DACIA è l’arte di vivere insieme alla natura: un elemento differenziante dalla concorrenza che si basa sul concetto di saper vivere insieme alla natura, in quanto essenziale, responsabile e rispettoso.

La Casa punta ad un rapporto armonioso tra uomo, auto e natura, senza che i primi due si impongano sulla terza, ma bensì volto all’integrazione. Diverse soluzioni tecnologiche che, rivolte all’essenziale, permettono di vivere al meglio il rapporto con l’ambiente che ci circonda, facendo sì che il cliente possa vivere l’auto come compagna di viaggio per affrontare fondi difficili e scivolosi, potendo contare su soluzioni semplici ma funzionali come l’Extended Grip control in gradi di massimizzare la trazione. Non mancano a bordo, soluzioni innovative come YouClip® che permette di sfruttare in modo ingegnoso lo spazio a bordo dell’abitacolo di Nuovo Duster.