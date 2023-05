Fiat festeggia i 100 anni del Lingotto

Oggi FIAT celebra il centenario del Lingotto, l'importante impianto produttivo inaugurato il 22 maggio 1923.

L'edificio è diventato un'icona industriale in Italia e ha assunto un nuovo scopo, rimanendo una fonte di idee e ispirazione.

Per FIAT, il Lingotto è un luogo dove l’heritage incontra il futuro. Nei suoi primi giorni, la sua struttura iconica e le sue caratteristiche erano un manifesto che ha veramente lanciato la FIAT nel 20° secolo. Oggi è di nuovo un manifesto della rinnovata visione del marchio nel 21° secolo.

Nel video celebrativo “Shaping the Future” Olivier Francois, CEO FIAT e Stellantis Global CMO, coglie l'occasione per anticipare alcuni dettagli delle vetture che cominceranno ad affacciarsi sul mercato a partire dal 2024. Il tema “Lingotto Inspired” rende anche esplicito l'obiettivo di FIAT: ispirare il cambiamento e rendere accessibile a tutti un futuro sostenibile. Olivier Francois ha dichiarato: “In FIAT pensiamo che il Lingotto e la pista siano un punto di riferimento tale da meritare di diventare ‘design markers’. Le loro caratteristiche hanno ispirato i designer FIAT a tracciare le linee dei futuri modelli FIAT, dall'incredibile pista sul tetto, alla rampa – una rivoluzione negli anni '20 – che è come un manifesto della nostra tradizionale leggerezza: meno materiale, più spazio, questa è la nostra visione dell'interior design che guarda avanti. La forma ovale de “La Pista 500” ispira diversi nuovi segni distintivi per gli interni, mentre la facciata, con la leggerezza delle sue finestre, diventerà anche una firma distintiva dei futuri modelli. Non vedo l'ora di lanciare tra un anno questi modelli "ispirati al Lingotto" ".