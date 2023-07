Formula E: Nissan Formula E Team ottiene il primo podio della stagione

Il Nissan Formula E Team conquista il primo podio stagionale del Campionato mondiale ABB FIA Formula E 2022/23 all’E-Prix di Roma con Norman Nato che chiude al secondo posto.

Domenica 16 luglio, partito dalla terza posizione, dopo un ottimo sorpasso a pochi giri dal via, il pilota francese Nato ha mantenuto un ritmo competitivo fino all’ultima curva, riuscendo a ottenere il podio. Mentre Fenestraz è stato costretto ad una sosta ai box per un problema tecnico, concludendo la gara in 16a posizione.

Sabato 15 luglio, Nato ha rimontato la gara rispetto alla posizione di qualifica di ben 4 posizioni, chiudendo al settimo posto. Fenestraz invece è partito terzo e ha chiuso alla decima posizione dopo la bandiera rossa e del fermo operativo che ha causato un problema nella gestione energetica.

La Formula E tornerà per l'evento finale della Stagione 9 il 29 e 30 luglio, quando la serie elettrica si dirigerà a Londra per i Round 15 e 16.

Tommaso Volpe, Managing Director e General Manager del Nissan Formula E Team "Abbiamo confermato il nostro ritmo anche questo fine settimana, soprattutto in qualifica. Sacha ha conquistato la terza posizione sabato, mentre Norman è stato bloccato da una bandiera rossa; domenica è stato Norman a conquistare la terza posizione quando Sacha ha avuto un guasto all'impianto elettrico. Norman ha fatto un ottimo lavoro nella gara di Domenica. Nonostante il danno subito all’ala anteriore, ha continuato a spingere, guadagnando una posizione e difendendosi molto bene fino alla fine della gara per assicurarsi il podio. Sono molto soddisfatto di come in questo fine settimana la squadra si sia unita e abbia lavorato duramente in una corsa contro il tempo, ottenendo questo importante risultato, nonostante le difficoltà incontrate. Cercheremo di portare lo stesso ritmo e spirito di squadra a Londra per concludere la stagione al meglio"

Norman Nato: "Sono molto contento della prestazione di domenica, eravamo soddisfatti delle qualifiche ma sapevamo che in gara sarebbe stato più difficile. Ho avuto un buon feeling con la macchina per tutto il tempo, c'era poca energia ma l'ho gestita bene. La strategia era perfetta, abbiamo lottato duramente e questo dimostra i progressi che abbiamo fatto come squadra durante la stagione. Segnare punti in entrambi i giorni è stato fantastico. Ci godremo questa gara e cercheremo di continuare a spingere per Londra alla fine del mese".

Sacha Fenestraz: "Sono stato molto contento delle qualifiche di sabato su una pista difficile e in gara stavo facendo un ottimo lavoro riuscendo a tenere la testa del gruppo, ma dopo la bandiera rossa ho dovuto risparmiare più energia del previsto e questo ci è costato diverse posizioni. La giornata di domenica è stata frustrante a causa di un problema elettrico che ci ha fatto perdere le qualifiche, ma il team ha fatto un lavoro fantastico per portarci in pista per la gara. Avevamo chiaramente il potenziale per ottenere un risultato importante questo fine settimana, come ha dimostrato Norman. Sono davvero felice di vederlo sul podio e spero che a Londra potremo competere di nuovo con i primi".