Haru: il robot di Honda che rivoluziona l’assistenza pediatrica con l’intelligenza artificiale

Honda compie un passo avanti nella robotica presentando Haru, un robot innovativo progettato per migliorare la qualità della vita dei bambini sottoposti a cure ospedaliere a lungo termine.

Sviluppato dall’Honda Research Institute Japan Co., Ltd. (HRI-JP), Haru è il risultato di anni di ricerca congiunta con l’ospedale universitario Virgen del Rocío (HUVR) di Siviglia, in Spagna, dove è stato testato con successo.

Haru: un compagno tecnologico per i giovani pazienti

Con i suoi 30 cm di altezza, Haru è un robot compatto e sofisticato, capace di interagire con i bambini attraverso l’analisi di dati biometrici come espressioni facciali e toni vocali. Grazie a una fotocamera e microfoni integrati, e con l’ausilio di un sensore indossabile a forma di orologio, Haru monitora in tempo reale lo stato emotivo dei pazienti, rispondendo con espressioni empatiche e messaggi di supporto.

Dal 2021, Haru ha dimostrato di essere un valido alleato nelle unità di oncologia pediatrica: il 95% dei bambini coinvolti nella sperimentazione ha mostrato maggiore partecipazione alle attività di riabilitazione. I neuropsicologi dell’HUVR, inoltre, hanno beneficiato della capacità del robot di facilitare le valutazioni emotive e cognitive, aumentando il numero di test annuali da 510 a 4.500.

Tecnologia che fa la differenza

Haru non si limita all’interazione emotiva: può connettere virtualmente le stanze ospedaliere alle scuole, permettendo ai bambini di partecipare alle lezioni e interagire con i compagni di classe. Questa funzionalità elimina l’isolamento spesso associato alle lunghe degenze ospedaliere, creando un ponte tra il mondo esterno e l’ambiente ospedaliero.

Un ulteriore punto di forza è la neutralità del robot: privo di attributi umani come genere o razza, Haru supera le barriere culturali e generazionali, facilitando comunicazioni inclusive.

Una visione per il futuro: tecnologia al servizio dell’uomo

Satoshi Shigemi, di HRI-JP, ha sottolineato l’importanza del progetto: "Haru incarna lo spirito di Honda di usare la tecnologia per migliorare la vita delle persone. Con il suo potenziale di portare effetti psicologici positivi, Haru rappresenta una pietra miliare nell’integrazione di robotica e sanità."

Dopo il successo della fase di sperimentazione, Honda implementerà 10 esemplari di Haru nell’unità pediatrica dell’HUVR fino al 2027. L’obiettivo è ambizioso: rendere Haru un partner tecnologico permanente, capace di operare 24 ore su 24 al fianco di pazienti e personale medico.

Haru: una rivoluzione nel rapporto tra uomo e robot

Il progetto Haru segna un punto di svolta nell’utilizzo della robotica avanzata nel contesto sanitario. Con la capacità di offrire supporto emotivo, migliorare le terapie e rafforzare le connessioni sociali, Haru dimostra come l’intelligenza artificiale possa diventare un prezioso alleato nella cura delle persone, trasformando il concetto stesso di assistenza sanitaria.

Honda guarda al futuro con una visione chiara: sviluppare tecnologie che possano coesistere con l’uomo, migliorando il benessere di tutta la società, a partire dai suoi membri più giovani.