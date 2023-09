IAA 2023, Opel protagonista con tre anteprime mondiali

Opel ha predisposto un’entusiasmante line-up per coloro che, dal 5 al 10 settembre di quest’anno, visiteranno l'IAA Mobility a Monaco di Baviera.

Almeno tre nuovi modelli del marchio tedesco saranno presentati in anteprima mondiale davanti a un pubblico internazionale, con la splendida concept car Opel Experimental a fare da apripista. La casa automobilistica di Rüsselsheim ha recentemente diffuso le prime immagini e informazioni sul concept che fornisce un’anteprima dei prossimi modelli e tecnologie. Inoltre, Opel presenterà anche due modelli che arriveranno presto negli showroom: la nuova Opel Corsa Electric e la nuova Opel Astra Sports Tourer Electric. Oltre alle bestseller del segmento delle utilitarie e delle compatte, anche la concept car Opel Experimental sarà presente presso l'open space del brand a Odeonsplatz (stand numero: OP.390) dopo la sua presentazione presso il Munich Exhibition Centre durante il Summit IAA (padiglione B2; stand numero B20).

“I visitatori dei nostri stand a Monaco di Baviera potranno avere una chiara visione della direzione che Opel intraprenderà nell'immediato e in un futuro più lontano. Se la Opel Experimental è un faro che definirà il prossimo capitolo del nostro brand, le nuove Opel Corsa Electric e Astra Sports Tourer Electric mostrano le attuali soluzioni dedicate a una mobilità sostenibile e a zero emissioni locali,” ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel.

Opel Experimental: una concept car visionaria

L’ultima rivoluzionaria concept car del marchio di Rüsselsheim, Opel Experimental, sarà presentata per la prima volta ai media internazionali durante la giornata dedicata alla stampa dell'IAA Summit (conferenza stampa Opel alle 11:00 CEST del 4 settembre). La silhouette slanciata di Opel Experimental si distingue per l’illuminazione esterna e per l’audace grafica a contrasto che prende il posto delle cromature, aggiungendo personalità e raffinatezza alle proporzioni già degne di nota. Il profilo affusolato ha un design audace e puro, con superfici pulite che esaltano la personalità sorprendente di questo crossover elettrico a batteria. Basata su un packaging estremamente efficiente, la silhouette fluida di Opel Experimental è il frutto di soluzioni aerodinamiche intelligenti e ottimizzate. Gli alettoni anteriori e posteriori aumentano l'efficienza aerodinamica. Lo stesso fa il diffusore posteriore, che si estende o ritrae a seconda della situazione di guida.

Nella parte anteriore, il nuovo Opel Blitz illuminato, che celebra a Monaco di Baviera il suo debutto in un salone dell'auto, campeggia al centro delle caratteristica bussola Opel. Il Blitz è accompagnato dalla firma luminosa ad ala allungata sull'asse orizzontale, mentre la piega centrale illuminata sottolinea ulteriormente il carattere rivoluzionario di questa vettura. La stesso approccio viene seguito nella parte posteriore. Qui, la tecnologia di illuminazione dei bordi e la sofisticata trasparenza del vetro danno vita all'inconfondibile luce di stop a forma di bussola. Questo elemento si combina con la scritta Opel in grassetto (che prende il posto del logo Blitz nella parte posteriore) per formare l'elemento centrale. Intorno alla bussola anteriore si trova l'Opel Vizor 4D di nuova generazione.

All’interno, Opel Experimental colpisce per la sensazione di spaziosità, resa possibile da un’opera di ottimizzazione dello spazio (“space detox”). Il volante, ad esempio, si ripiega quando non è necessario. Questo meccanismo è reso possibile dall’impianto sterzante a comando elettrico, che riduce ulteriormente il peso eliminando i componenti meccanici dello sterzo. I leggeri sedili adattivi combinano una struttura snella, ma resistente, con tessuti arricchiti della tecnologia mesh 3D: Infine, i tessuti elettrocromici immergono guidatore e passeggeri in una luce che crea un ambiente dedicato al benessere.