IAA 2023 Renault svela Nuovo Scenic E-Tech Electric, ispirato dalle famiglie

Renaul lancia Nuovo Scénic E-Tech Electric con un’autonomia superiore ai 620 chilometri, è il primo veicolo elettrico Renault progettato secondo criteri di maggiore sostenibilità, attento al benessere dei passeggeri e del mondo circostante.

La motorizzazione fino a 160 kW (pari a 220 cv) consente di sfruttare appieno una guida dinamica e agile, adatta a qualsiasi percorso. Con 4,47 metri di lunghezza, 1,86 metri di larghezza e 1,57 metri di altezza, è unico nelle proporzioni, in grado di offrire grande abitabilità all’interno e comfort senza compromessi per tutti gli occupanti.

A bordo, il comfort è una garanzia per tutti i passeggeri, con un’abitabilità interna unica grazie al pianale piatto e al passo lungo 2,78 metri. C’è spazio in abbondanza per i passeggeri, con un raggio alle ginocchia di 278 mm nei sedili posteriori, ma anche per i bagagli, con un volume del bagagliaio di 545 litri. La concezione unica di Scénic, veicolo pensato sia per il conducente che per i passeggeri, permette di offrire a tutti la posizione ottimale. Il conducente dispone, infatti, di un sedile con seduta in posizione alta, rassicurante e sicura, con l’inclinazione tipica delle berline, per una maggiore dinamicità e piacere di guida. Invece, i passeggeri dei sedili posteriori hanno un raggio alle ginocchia e un’altezza per la testa degne delle migliori familiari del segmento C. Il tetto panoramico in vetro oscurante Solarbay e il bracciolo posteriore “ingenius” completano la gamma per il comfort dell’abitacolo.

Il sistema multimediale OpenR Link, arricchito da oltre 50 App, consente agli utenti di programmare i lunghi viaggi tranquillamente e di condividere momenti di convivialità. Anche la sua firma sonora è unica, grazie alla straordinaria collaborazione con l’artista, compositore e autore Jean-Michel Jarre. Come dimostra il profilo molto dinamico di Nuovo Scénic E-Tech Electric, l’aerodinamica è stata un elemento chiave della sua progettazione, per incrementare al massimo l’efficienza e l’autonomia. All’anteriore, le barriere poste sotto le luci diurnemigliorano la penetrazione dell’aria intorno al veicolo. Il profilo è caratterizzato da pieghe della carrozzeria in cui si alternano curve generose e spigoli vivi. Al posteriore, la forma del veicolo è scolpita, per migliorare la resistenza dell’aria, e caratterizzata da una linea distintiva su entrambi i lati del paraurti. Anche il design dei cerchi da 20” è specifico, per rafforzare l’efficienza del veicolo. I cerchi “Oracle”, leggeri e in alluminio, sono dotati di “add-on” per ridurre la superficie di ingresso dell’aria e consentire ulteriori miglioramenti aerodinamici (SCx).

NuovoScénic E-Tech Electric è dotato anche di maniglie delle porte “a filo” che, oltre ad essere moderne, favoriscono l’aerodinamica. Cofano assertivo e una nuova firma luminosa, oltre a un posteriore high tech completano la parte estetica, impreziosita da sei tinte di carrozzeria. Nuovo Scenic elettrico punta anche su materiali riciclati o di origine biologica. La pelle è completamente assente e anche il vetro è riciclato. Gli ingegneri hanno effettuato un grosso lavoro su Nuovo Scénic E-Tech Electric per conferirgli la stessa agilità e flessibilità di guida delle berline. Il servosterzo elettrico e il retrotreno multi-link Parallel Link, proporzionato alle dimensioni dell’auto, contribuiscono a garantire un’ottima tenuta di strada e grande precisione nelle sterzate. Nuovo Scénic E-Tech Electric vanta quattro livelli di frenata rigenerativa. In modalità di guida (D), la frenata rigenerativa comincia rilasciando il pedale dell’acceleratore, permettendo così di trasformare l’energia cinetica prodotta dal movimento del veicolo in energia elettrica da immagazzinare nella batteria. Il motore elettrico funge da generatore, quando si ricorre alla frenata per recuperare energia.

A seconda dei gusti e del tipo di strada percorsa, il conducente può scegliere tra quattro livelli di frenata rigenerativa usando le due levette situate dietro al volante: dal livello 0 (nessuna frenata rigenerativa: l’auto mantiene la velocità quando si stacca il piede dall’acceleratore, ad esempio, in caso di guida su autostrada) al livello 3 (massima frenata rigenerativa per la guida in città, dove non è necessario premere sul pedale del freno: la maggior parte delle decelerazioni sono effettuate con il freno motore, rilasciando solo il pedale dell’acceleratore). Ogni singola frenata contribuisce,così, a recuperare energia e migliorare l’autonomia complessiva del veicolo, garantendo al conducente anche una guida ottimale e piacevole. Nuovo Scénic E-Tech Electric è dotato di motore sincrono a rotore avvolto con 8 poli magnetici, con dimensioni e peso ridotti. Èdisponibile in due versioni: 125 kW (170 cv) e 280 Nm e 160 kW (220 cv) e 300 Nm