KgMobility (SsangYong) rinnova la partnership con Koelliker e lancia Torres

Gruppo Koelliker si conferma importatore e distributore unico del brand coreano KgMobility in Italia (ex SsangYong).

Arriva sul mercato e in tutte le concessionarie del Gruppo Koelliker del nuovo KGM Torres ,il modello che inaugura il nuovo corso del Brand coreano (ex SsangYong). Il SUV dal design moderno, robusto ed elegante, segna il rilancio del brand asiatico e arriva finalmente in concessionaria e sulle strade italiane. La forza e la robustezza del nuovo Torres viene esaltata da linee tese e decise, coerenti ed omogenee tra loro. Il frontale verticale con la calandra incorniciata dai gruppi ottici sottili, e sostenuta dal design della zona fendinebbia, trasmette sicurezza e padronanza della strada, conquistata dai molti anni di esperienza e studio del brand coreano. Sia le nervature che i due profili del cofano, contribuiscono invece ad un forte richiamo al mondo dell’off-road e dell’avventura. Dai larghi passaruota il design si spinge simmetricamente fino alle portiere, generando sensazione di stabilità; mentre la linea di cintura piatta e il rapporto tra la vetratura e la lamiera concorrono ad enfatizzare le doti di sicurezza del veicolo. Le originali barre sul tetto completano la forma “esclusiva” ed originale, e i cerchi in lega, di dimensioni importanti (17”, 18”, 20” a seconda degli allestimenti) garantiscono “presa a terra” e “motricità”. Non meno importante il notevole design degli specchi esterni, elemento spesso trascurato nella cura del design di molte automobili. Il posteriore porta richiami immediati a modelli “off road”, mentre il lunotto privacy, sviluppandosi sui vetri laterali fino al montante C, armonizza e rende coerente l’insieme.

Intervista - Marco Saltalamacchia, CEO & Executive Vice President di Koelliker

Sul nuovo Torres è stato fatto un deciso passo avanti riguardo la quantità e la dimensione degli schermi digitali, che sono di serie su tutti gli allestimenti. La plancia si sviluppa orizzontalmente con un design che amplia la sensazione di larghezza dell’abitacolo, ed è riccamente elaborata da inserti silver ed effetti tridimensionali. Il volante, multifunzionale e orizzontale sia nella parte bassa che nella parte alta della corona, introduce contenuti da SUV di categoria superiore. Il tunnel centrale, molto largo e con ampia presenza di vani, garantisce un livello di comfort superiore per entrambi i passeggeri anteriori. I sedili, ergonomici e ben configurati, assicurano un elevato livello di comfort e il necessario “contenimento laterale” del busto e delle gambe in curva; i sedili posteriori, divisibili e ripiegabili, possono essere inclinati per aumentare il comfort a seconda delle esigenze dei passeggeri. Il bagagliaio è molto ampio – le capacità vanno da 703 litri a 1.662 litri – con scomparti per riporre e tenere in ordine gli oggetti, e al suo interno è prevista una presa da 12V. Anche in termini dimensionali il bagagliaio pone Torres ai vertici della categoria.