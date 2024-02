La nuova Ferrari SF-24 debutta a Fiorano, pronta per stagione record

La Ferrari SF-24 è stata ufficialmente presentata a Fiorano, segnando un momento cruciale per il team di Maranello alla vigilia di una stagione di Formula 1 senza precedenti, con un calendario record di 24 gare.

L'evento, caratterizzato dalla presenza di un numero limitato di ospiti in loco e un vasto pubblico collegato online, ha visto la partecipazione dei vertici aziendali tra cui il presidente John Elkann, il CEO Benedetto Vigna e il vicepresidente Piero Ferrari, nonché i rappresentanti dei partner e i membri del team, incluso il Team Principal Fred Vasseur e i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz.

La SF-24 rappresenta la terza incarnazione della nuova generazione di vetture a effetto suolo introdotte in Formula 1 due anni fa, ma si distingue nettamente dalle sue predecessori per concetto e design. Il team di progettisti guidato da Enrico Cardile ha puntato a realizzare una monoposto che fosse non solo performante ma anche intuitiva e facile da guidare, basandosi sul feedback positivo ricevuto dai piloti nelle fasi finali della scorsa stagione.

La livrea della SF-24 introduce significative novità estetiche, con l'aggiunta del bianco e del giallo, colori che sottolineano il legame storico con Modena e che trovano riscontro anche nelle altre attività sportive della Ferrari, come il Mondiale endurance. Il rosso, in particolare il Racing Red 2024, rimane il colore predominante ma per la prima volta sarà opaco, seguendo la recente tendenza della scuderia. La presenza del giallo non è una novità assoluta, ma la combinazione con il bianco e la riduzione del nero, ora limitato a specifici dettagli della monoposto, conferiscono alla SF-24 un aspetto distintivo e moderno.

Nei prossimi giorni, la SF-24 percorrerà i suoi primi chilometri sul circuito di Fiorano, non solo per scopi di marketing e comunicazione ma anche per permettere alla squadra di effettuare uno shakedown approfondito della vettura. Questi test rappresenteranno l'occasione per Leclerc e Sainz di trasferire le loro impressioni dal simulatore alla pista reale e di valutare il comportamento dinamico della monoposto.

Fred Vasseur ha sottolineato l'emozione legata alla presentazione di una nuova vettura e l'importanza di ripartire con lo slancio acquisito nella scorsa stagione. L'obiettivo è sfruttare ogni opportunità per accumulare punti e continuare a migliorare in ogni aspetto, consapevoli che il sostegno dei tifosi sarà fondamentale in un campionato così competitivo.

Leclerc e Sainz hanno espresso entusiasmo per il design e le potenzialità della SF-24, con la speranza che la vettura sia meno sensibile e più guidabile, aspetti cruciali per poter competere al meglio in ogni gara. L'ambizione è chiara: lottare costantemente per le posizioni di vertice e dedicare vittorie ai tifosi.

Dal punto di vista tecnico, la SF-24 è stata descritta come una piattaforma completamente nuova, con ogni componente riprogettato per rispondere alle esigenze di guidabilità e performance espresse dai piloti. Questo approccio senza compromessi mira a una monoposto affidabile e competitiva, capace di tradurre in pista i risultati ottenuti in galleria del vento.

Anche sul fronte della power unit, nonostante le restrizioni regolamentari, si prospettano sfide interessanti. La stagione record imporrà tempi di reazione più rapidi e una gestione ottimizzata del propulsore, con un'attenzione particolare all'affidabilità, aspetto su cui si è lavorato a stretto contatto con i partner, inclusa Shell, per massimizzare le prestazioni.

La presentazione della SF-24 segna l'inizio di un capitolo entusiasmante per la Ferrari, con la squadra e i suoi tifosi pronti a supportare Leclerc e Sainz nel campionato più lungo e impegnativo nella storia della Formula