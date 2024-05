Rummo è partner ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia

Rummo annuncia di essere partner ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia, in programma dal 6 al 19 maggio al Foro Italico

Pasta Rummo, celebre marchio italiano di pasta, ha annunciato con grande orgoglio la sua sponsorizzazione di uno dei più prestigiosi tornei di tennis del panorama mondiale: gli Internazionali BNL d’Italia, in programma dal 6 al 19 maggio 2024 presso il rinomato Foro Italico di Roma. Questo torneo rappresenta un pilastro nel mondo del tennis internazionale, offrendo una vetrina sia per i talenti emergenti che per le stelle consolidate del circuito maschile e femminile. Il Foro Italico, luogo storico e suggestivo, si prepara ad accogliere un'intensa celebrazione del tennis, con oltre 200 match in programma durante le tre settimane di competizione.

L'upgrade del 2023 ha reso il sito ancora più funzionale e accogliente per giocatori e spettatori, promettendo una straordinaria esperienza per tutti coloro che parteciperanno o assisteranno all'evento. La qualità del gioco e l'elevato livello di competizione sono destinati a catturare l'attenzione di milioni di appassionati in tutto il mondo. Per Pasta Rummo, questa sponsorizzazione rappresenta più di una semplice partnership commerciale. Il marchio condivide profonde affinità con lo spirito di competizione e l'impegno per l'eccellenza che caratterizzano gli atleti di alto livello. Cosimo Rummo, amministratore delegato e quinta generazione di pastai, sottolinea l'importanza della determinazione nel perseguire la perfezione, che sia nel tennis o in qualsiasi altra professione. "Ci rispecchiamo nella determinazione di tutti coloro che aspirano ad essere i 'migliori del mondo', lottando per quei miglioramenti che gli altri potrebbero non notare. È questo che fa la vera differenza", ha affermato Rummo.

L'azienda comprende il valore del duro lavoro e del costante impegno nel superare i propri limiti, attribuendo grande importanza agli sforzi che portano a miglioramenti tangibili, anche se non sempre evidenti agli occhi degli altri. Questa etica del lavoro, sottolinea Rummo, è ciò che distingue i veri campioni, che riescono ad entusiasmare sia gli esperti che i semplici appassionati con la loro dedizione e perseveranza. Durante gli Internazionali BNL d’Italia, Pasta Rummo sarà presente con un'offerta culinaria speciale, che permetterà agli spettatori di gustare la pasta italiana di alta qualità all'interno dell'esclusivo spazio LEA, oltre che agli atleti nel ristorante della Players Lounge.

Pasta Rummo ha preparato un packaging speciale in edizione limitata, disponibile esclusivamente durante gli Internazionali BNL d’Italia, per celebrare questa prestigiosa partnership tra il mondo della pasta e quello del tennis. Con la speranza che il gusto per l'eccellenza possa trasferirsi dai campi da tennis alla tavola, Pasta Rummo augura a tutti un torneo indimenticabile, dove il miglior tennista possa essere celebrato insieme alla migliore pasta.